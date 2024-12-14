В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні

В Україні вирішили не застосовувати аварійних відключень світла після превентивного скорочення атомної генерації під час ракетних атак. Натомість коригуватимуть графіки відключень. На суботу вони вже складені, і поки що не планується їх коригувати навіть через різке похолодання.

Про ситуацію в енергосистемі та з вимкненнями світла після атаки 13 грудня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Яка ситуація в енергосистемі України зараз

Істотно поліпшити ситуацію з енергопостачанням в Україні найближчими днями, після атаки 13 грудня, не вийде. У п'ятницю вранці росіяни запустили по Україні 93 ракети і близько 200 безпілотників.

Це вже 12-та цілеспрямована атака на енергосистему країни за останній рік, і вона, за словами Володимира Зеленського, була однією з наймасштабніших.

Через обстріли превентивно було скорочено генерацію на атомних електростанціях. За інформацією МАГАТЕ, 5 із 9 блоків АЕС скоротили вироблення електроенергії. Для відновлення генерації на АЕС потрібен деякий час.

Крім того, є серйозні пошкодження обладнання ТЕС. Залишаються не відновленими системи передачі електроенергії, що не дає змоги встановити рівномірні періоди відключень у різних регіонах.

Аварійних відключень під час атак більше не буде

Через пошкодження, графіки відключень в Україні 13 грудня довелося переглядати двічі в бік збільшення часу обмеження подачі електроенергії споживачам.

Ситуація 13 грудня ускладнилася зниженням температури, що спричинило збільшення споживання е/е. Але водночас ясна погода дала можливість збільшити сонячну генерацію.

За інформацією "Укренерго", у п'ятницю під час превентивного скорочення атомної генерації аварійних відключень споживачів, як було раніше, не застосовували. Замість цього було вирішено збільшити періоди "без світла" в стабілізаційних графіках, повідомили в "Укренерго". Це зробили для того, щоб не було невизначеності - у кого на скільки вимкнули світло. Таку практику застосовуватимуть і надалі. Тобто, під час загрози ракетних обстрілів зараз треба буде стежити за змінами графіків.

Якими будуть відключення світла сьогодні

Сьогодні, 14 грудня, час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів було скорочено. Це результат зниження споживання у вихідні дні.

Відключення заплановані такими:

00:00 - 13:00 - одна черга відключень;

13:00 - 17:00 - дві черги відключень;

17:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 00:00 до 24:00.