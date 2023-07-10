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Маляр пояснила, як ЗСУ домоглися вогневого контролю над Бахмутом

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Бахмут, Понеділок 10 липня 2023 14:59
Маляр пояснила, як ЗСУ домоглися вогневого контролю над Бахмутом Фото: стало відомо, як ЗСУ домоглися вогневого контролю над Бахмутом Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вже кілька днів тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем. Це, зокрема, стало можливим після захоплення важливих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом", - розповіла вона.

За словами Маляр, це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед ЗСУ взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

ЗСУ вже кілька тижнів ведуть контрнаступ на кількох напрямках, зокрема, і на Бахмутському. Як буквально сьогодні розповів генерал Олександр Сирський, у Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль. На Бахмутському напрямку ЗСУ планомірно вибивають російські війська із зайнятих позицій.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.

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