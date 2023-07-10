Маляр пояснила, як ЗСУ домоглися вогневого контролю над Бахмутом

Українські військові вже кілька днів тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем. Це, зокрема, стало можливим після захоплення важливих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом", - розповіла вона.

За словами Маляр, це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед ЗСУ взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

ЗСУ вже кілька тижнів ведуть контрнаступ на кількох напрямках, зокрема, і на Бахмутському. Як буквально сьогодні розповів генерал Олександр Сирський, у Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль. На Бахмутському напрямку ЗСУ планомірно вибивають російські війська із зайнятих позицій.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.