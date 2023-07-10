Росіяни атакували багатоповерхівку в одному з сіл під Херсоном: є поранені
Фото: село Інженерне Херсонської області обстріляли РФ, є поранені (Getty Images)
Російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне Херсонської області. Під обстрілом опинився багатоквартирний будинок, поранення отримали дві жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна.
"Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходилися у власних оселях", - розповів він.
Бригади "швидкої", котрі оперативно прибули на місце події, надали потерпілим медичну допомогу.
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