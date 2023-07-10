Росіяни атакували багатоповерхівку в одному з сіл під Херсоном: є поранені

Російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне Херсонської області. Під обстрілом опинився багатоквартирний будинок, поранення отримали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна.

"Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходилися у власних оселях", - розповів він. Бригади "швидкої", котрі оперативно прибули на місце події, надали потерпілим медичну допомогу.