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Росіяни атакували багатоповерхівку в одному з сіл під Херсоном: є поранені

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Херсон, Понеділок 10 липня 2023 11:54
Росіяни атакували багатоповерхівку в одному з сіл під Херсоном: є поранені Фото: село Інженерне Херсонської області обстріляли РФ, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне Херсонської області. Під обстрілом опинився багатоквартирний будинок, поранення отримали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна.

"Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходилися у власних оселях", - розповів він.

Бригади "швидкої", котрі оперативно прибули на місце події, надали потерпілим медичну допомогу.

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