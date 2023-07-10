Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс, - Кулеба

Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

"Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО", - написав він.

Міністр зазначив, що це також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України стати членом Альянсу.

Додамо, що ПДЧ - це так званий попередній етап членства в НАТО. У цей час країна-претендент має виконати індивідуальну програму підготовки до майбутнього членства.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Альянсу, який пройде 11-12 липня у Литві, Україна хоче отримати сигнал про підтримки вступу після закінчення війни. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Окрім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Politico повідомляло, що група західних союзників у НАТО проводить "скажені, в останню хвилину" переговори про завершення підготовки декларації щодо гарантій безпеки для України перед самітом. Тим часом Financial Times зазначає, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

Детальніше про очікування, гарантії безпеки та те, чи наважаться партнери на запрошення воюючої країни до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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