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В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar, - Камишін

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Україна, Понеділок 10 липня 2023 11:59
В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar, - Камишін Фото: безпілотники Bayraktar виготовлятимуть в Україні (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Про його будівництво домовилися кілька років тому.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - сказав міністр

За його словами, саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім "були зупинки, скандали".

"Завод почав будуватися на ділі, а не лише у меморандумі", - додав Камишін.

Завод Bayraktar

У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

За його словами, основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифіковано у липні.

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