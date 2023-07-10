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Окупанти обстріляли Херсон: постраждала одна людина

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Херсон, Понеділок 10 липня 2023 17:56
Окупанти обстріляли Херсон: постраждала одна людина Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 10 липня, обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу.

"Лікарні надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після того як українські бійці звільнили правобережну частину Херсонської області в листопаді 2022 року, окупанти постійно обстрілюють підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, російські військові обстріляли житловий квартал Херсона 9 липня, внаслідок чого постраждала жінка.

Крім того, 6 липня росіяни атакували Херсон, внаслідок чого постраждало троє людей.

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