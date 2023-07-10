Окупанти обстріляли Херсон: постраждала одна людина
Російські війська сьогодні, 10 липня, обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу.
"Лікарні надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.
Ситуація в Херсонській області
Після того як українські бійці звільнили правобережну частину Херсонської області в листопаді 2022 року, окупанти постійно обстрілюють підконтрольні Україні території.
Нагадаємо, російські військові обстріляли житловий квартал Херсона 9 липня, внаслідок чого постраждала жінка.
Крім того, 6 липня росіяни атакували Херсон, внаслідок чого постраждало троє людей.
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