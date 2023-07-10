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У Сумській області вирішили евакуювати жителів із зони за 5 км від кордону

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Суми, Понеділок 10 липня 2023 14:29
У Сумській області вирішили евакуювати жителів із зони за 5 км від кордону Фото: у Сумській області вирішили евакуювати жителів із зони за 5 км від кордону (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Сумській області проведуть евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана із збільшенням артилерійських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне - гинуть наші люди", - зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що якщо брати статистику загалом, то з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Артюх також зазначив, що цивільні люди на прикордоні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів.

"Зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади - справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію", - додав голова ОВА.

Водночас знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги ЗСУ ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку.

"Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації", - констатував він.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією на півночі та сході. Після масштабного вторгнення в Україну прикордоння Сумської області постійно обстрілюється. Останнім часом кількість та інтенсивність обстрілів посилилися.

Зазначимо, що російські ДРГ не вперше намагаються поринути на територію Сумської області. Наприклад, 25 червня в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив. У січні група з 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади, але ЗСУ відкрили вогонь.

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евакуація Сумська область
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