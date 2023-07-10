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Кількість загиблих від обстрілу армії РФ у Донецькій області збільшилася, - ОВА

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Донецька область, Понеділок 10 липня 2023 19:50
Кількість загиблих від обстрілу армії РФ у Донецькій області збільшилася, - ОВА Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість загиблих від обстрілу окупантів у Курахівській громаді Донецької області збільшилася до двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Лінія фронту під постійними обстрілами", - сказав Кириленко.

За його словами, в Курахівській громаді під ворожий удар потрапив один з населених пунктів.

"Дві людини загинули і три людини зазнали поранення", - сказав глава області.

Кількість загиблих від обстрілу армії РФ у Донецькій області збільшилася, - ОВА

Фото: населений пункт, який обстріляла Росія (deepstatemap.live)

Кириленко уточнив, що росіяни атакували Курахівську громаду Донецької області з артилерії та РСЗВ.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомляв, що внаслідок обстрілу смт Гостре у Покровському районі (входить до складу Курахівської громади - ред.) загинула одна людина.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Також окупанти атакували місто Лиман, кількість загиблих внаслідок обстрілу знову зросла. Наразі відомо про 9 жертв ударів.

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