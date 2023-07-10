Прем'єр Японії планує зустрітися із Зеленським під час саміту НАТО, - Kyodo

Японія та Україна домовляються про проведення зустрічі прем'єр-міністра Фуміо Кісіди і президента Володимира Зеленського. Вона має відбутися в середу на полях саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Під час переговорів із Зеленським Кісіда, як очікується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки.

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кісіда провів телефонну розмову із Зеленським", - йдеться у матеріалі.

Що планується обговорити на майбутній зустрічі

Японія домовилася з Україною про створення системи зв'язку, яка підтримає її зусиллях із відновлення територій, що серйозно постраждали від російської агресії.

"Японія має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке зачепило північно-східну частину Японії", - пише Kyodo.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вільнюський саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться вже 11 і 12 липня. Україна на зустрічі лідерів оборонного блоку хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО після війни. При цьому генсек Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Bloomberg сьогодні повідомило, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Очікується, що він прибуде до литовської столиці в середу, 12 липня.

Допомога від Японії

Раніше повідомлялось, що уряд Японії має намір передати Україні близько 100 вантажівок для Збройних сил України. Також Токіо планує передати для українських військових пайки.

Пізніше стало відомо, що Японія веде переговори про поставки артилерійських снарядів до Сполучених Штатів, щоб поповнити запаси для контрнаступу Збройних сил України.