Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українців ще на рік
Сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Зазначається, що Єврокомісія сприяла досягненню угоди між операторами, щоб взаємно знизити тарифи, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків.
В Комісії додають, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.
Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) зазначив ефективність угоди, адже вона дозволила надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.
Окрім того, зазначається, що паралельно з цим Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію Комісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.
Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.
Роумінг для українців
Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.
Зазначимо, що у лютого цього року Єврокомісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
До того ж, Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
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