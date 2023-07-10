Заборона продажу та штрафи за куріння електронних цигарок: в Україні вводять нові обмеження

В Україні заборонять продавати електронні цигарки та курити їх у громадських місцях з 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Так, завтра набувають чинності норми закону № 1978, якими внесено чимало змін до антитютюнового законодавства, зокрема:

заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів , електронних сигарет та рідин до них;

, електронних сигарет та рідин до них; встановлено штраф за їхню реалізацію людьми до 18 років у розмірі 1020 гривень, а у разі порушення повторного терміну - 10 200 гривень:

несення відповідальності щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок;

в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок; заборонено виробництво (крім виробництва для експорту), оптова та роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України сигарет, які містять смако-ароматичні добавки.

При цьому тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, які введені в обіг до набрання чинності закону, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Проте не довше 12 місяців з дня набрання чинності закону.

Обмеження щодо тютюнових виробів

У грудні 2021 року Верховна рада ухвалила зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Ним забороняється продаж ароматизованих та міцних сигарет. При цьому він мав набути чинність лише через 18 місяців з дня його опублікування.

До того ж, Рада уточнила вичерпний перелік місць, де заборонено курити. У нього, зокрема, входять, зупинки громадського транспорту, ліфти, приміщеннях та території навчальних закладів, приміщення закладів ресторанного господарства, підземні переходи тощо.

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