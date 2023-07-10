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Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: постраждала одна людина

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Дворічна, Понеділок 10 липня 2023 15:15
Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: постраждала одна людина Фото: Авомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 10 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Сьогодні окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік. Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини.

Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: постраждала одна людина

Фото: Дворічна (deepstatemap.live)

"Стан потерпілого задовільний", - додали в ОВА.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що російські війська нещодавно обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожого удару є постраждалий.

Також до цього російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".

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