Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: постраждала одна людина

Російські військові сьогодні, 10 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА .

"Сьогодні окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік. Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини.

Фото: Дворічна (deepstatemap.live)

"Стан потерпілого задовільний", - додали в ОВА.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що російські війська нещодавно обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожого удару є постраждалий.

Також до цього російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".