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Частину України накриють дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди на тиждень

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Понеділок 10 липня 2023 16:07
Частину України накриють дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди на тиждень Фото: Частину України накриють дощі з грозами та спека до +35 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня з 11 до 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Так, за даними синоптиків, вдень 11 липня у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі з грозами. При цьому подібна погода очікується вночі 12 липня у південно-східних областях та Карпатському регіоні.

Крім того, протягом доби 13 липня на заході та південному заході країни також місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +17 градусів, а вдень +20 +26. При цьому в західних, а в четвер і у північних та центральних областях очікується +24 +29 градусів. При цьому у південній частині країни вночі прогнозується +15 +21, а вдень +24 +31 градус.

У середу та четвер, 12 й 13 липня, в Одеській області очікується до +35 градусів.

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