Зеленський натякнув на участь у саміті НАТО, але інтрига залишається

Президент України Володимир Зеленський натякнув на свою участь у саміті НАТО у Вільнюсі та анонсував двосторонні зустрічі з главами країн Європи, Америки, Канади та Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Також дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня - країни Європи, Америка, Канада, Японія… Пріоритети абсолютно очевидні - це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту - будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, на саміті обговорюватимуться й про "інші аспекти захисту життя та нашої спільної безпеки".

Президент впевнений, що з Вільнюса для наших воїнів можуть бути хороші новини щодо постачання зброї.

"Завтра, у день початку саміту, який тепер немислимий без України, буде вже 503-й день повномасштабної війни. Це багато говорить про нашу силу - силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеку Європи - просто її вже не уявити", - зазначив Зеленський.

Глава держави також подякував воїнам, волонтерам, лікарям і всім людям, "які працюють заради української сили, української перемоги".

"Це честь для мене - представляти таких людей і таку Україну!", - наголосив президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, на саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері, на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

За даними Politico, група західних союзників у НАТО веде "шалені, в останню хвилину" переговори щодо завершення підготовки декларації про гарантії безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі. А Financial Times повідомляє, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

Більше про очікування, гарантії безпеки та те, чи наважаться партнери на запрошення воюючої країни до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.