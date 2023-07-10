В Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 7 осіб. Рятувальні роботи завершені
В Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Кількість загиблих збільшилась до семи осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
"7 загиблих внаслідок авіаудару в Оріхові", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошукові роботи завершено.
"10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя", - додали у ДСНС.
Обстріл Оріхова
Сьогодні російські війська влаштували черговий теракт в Оріхові Запорізької області, скинувши авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу.
Попередньо було відомо, що в результаті удару чотири людини загинули на місці. Ще 13 отримали поранення.
Пізніше глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість жертв унаслідок ворожого авіаудару зросла до 5 осіб.
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