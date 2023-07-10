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В Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 7 осіб. Рятувальні роботи завершені

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Оріхів, Понеділок 10 липня 2023 21:08
В Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 7 осіб. Рятувальні роботи завершені Фото: Рятувальник (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

В Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Кількість загиблих збільшилась до семи осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"7 загиблих внаслідок авіаудару в Оріхові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошукові роботи завершено.

"10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя", - додали у ДСНС.

Обстріл Оріхова

Сьогодні російські війська влаштували черговий теракт в Оріхові Запорізької області, скинувши авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу.

Попередньо було відомо, що в результаті удару чотири людини загинули на місці. Ще 13 отримали поранення.

Пізніше глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість жертв унаслідок ворожого авіаудару зросла до 5 осіб.

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У Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 5 осіб
У Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 5 осіб
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