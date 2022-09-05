Взрыв на выставке в Чернигове и освобожденные населенные пункты: новости за выходные
В Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, в результате чего 15 человек получили ранения, в том числе 8 детей. Тем временем украинские военные освободили три населенных пункта от оккупантов: один - в Донецкой области и два - на южном направлении.
Подробнее о том, что произошло в течение выходных, 3-4 сентября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Россияне 3 сентября обстреляли Харьковскую область, шесть человек получили ранения. 4 сентября оккупанты обстреляли еще два района Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, еще трое людей получили ранения.
- 4 сентября захватчики обстреляли Холодногорский и Новобаварский район Харькова, три человека пострадали. Четыре частных дома получили значительные повреждения. В многоэтажном доме возле места взрыва выбиты окна и частично поврежден фасад здания.
- Оккупанты ударили по Николаеву. Возник пожар в гараже в одном из районов города, ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме. В результате атаки два человека получили ранения.
- Захватчики нанесли удар по Висунску Погиб 8-летний мальчик, получили ранения еще трое детей и двое взрослых. Повреждены частные жилые дома.
- Россияне нанесли удар по Зеленодольску, в результате чего погиб ребенок. В городе повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ.
- Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение колонны из 80 единиц российской техники.
- Россия перебрасывает эшелон военной техники через Керченский мост во временно оккупированный Крым. В частности, на полуостров везут БТРы, "Грады", грузовики.
- Украина ожидает получения 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в виде долгосрочных кредитов уже на этой неделе.
- В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 было уничтожено вражескую технику общей стоимостью около 26,5 млн долларов.
- Украинские системы противовоздушной обороны сбивают от 50% до 70% российских ракет.
- Германия предоставит Украине дополнительные 199 млн долларов для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам в результате вторжения России.
- С начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Вернуть удалось пока лишь 51 несовершеннолетнего.
В Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, ранены детей
В городе проходила выставка оружия, во время которой прогремел взрыв. Предварительно известно, что сработал ручной противотанковый гранатомет.
По последним данным, среди пострадавших восемь детей в возрасте от 2 до 12 лет, двое из которых находятся в больнице. Также ранения получили шестеро гражданских и военный.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове. Один из задержанных отдал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, а второй разрешил ребенку взять оружие в руки.
Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов
Украинские защитники освободили от российских захватчиков населенный пункт в Донецкой области, а также два населенных пункта на южном направлении.
Кроме того, в Высокополье Херсонской области подняли государственный флаг Украины, но пока нет официальной информации об освобождении поселка от российских оккупантов.
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