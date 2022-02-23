Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн

Чрезвычайное положение в Украине по всей стране Верховная Рада планирует ввести сегодня. Также начался призыв резервистов на военную службу, а в Харьковской области усиливают меры безопасности. Кроме того, появились новые спутниковые снимки, свидетельствующие о наращивании количества российских войск возле украинской границы.

Подробнее о том, что происходит в Украине сегодня, о ситуации на Донбассе, о действиях России и реакции на это мира - в текстовом онлайне РБК-Украина .

14:50 Чрезвычайное положение в Киеве:

"Комендантский час не будут вводить до принятия отдельного решения. Оперативный штаб Киева соберется сегодня после заседания Верховной рады", - сказал мэр столицы Виталий Кличко.

14:45 В НБУ сообщили о том, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", - говорится в заявлении.

14:27 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что режим чрезвычайного положения не будет влиять на жизнь людей и на работу бизнеса.

"Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса", - сказал он.

Но, по его словам, это позволит эффективнее действовать силовым структурам.

14:20 По информации РБК-Украина, заседание Верховной рады, на котором будут рассматривать введение чрезвычайного положения в Украине, состоится в 17:00-18:00.

Чрезвычайное положение в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что в Украине вводится режим чрезвычайного положения. Он будет действовать во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. За это решение сегодня должна проголосовать Верховная Рада, заседание состоится в 17:00-18:00.

Также Данилов сообщил, что список ограничений, которые будут действовать, каждая область сможет корректировать под себя, в зависимости от ситуации.

"(Вводить будут, - ред.) в зависимости от ситуации. Обеспечивать безопасность в случае необходимости - это наша задача", - так прокомментировал секретарь СНБО возможность введения комендантского часа.

Также Данилов заявил о том, что военное положение в Украине будет введено в случае необходимости. Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, военное положение будет вводится в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Подробнее о том, что такое чрезвычайное положение и какие могут ввести ограничения - читайте в материале РБК-Украина.

Усиление мер безопасности в Украине

Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о скоплении российских войск возле украинской границы со стороны Беларуси. Они показали новые развертывания более 100 военных машин и десятков военных палаток. Также появился новый полевой госпиталь и несколько новых дислокаций военных. Кроме того, были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

Фото: фото дислокации российских войск возле украинских границ со стороны Беларуси (MaxarTechnologies)

В то же время, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях вводятся дополнительные временные режимные ограничения. В частности, запрещено находится в приграничной территории в ночное время, выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования, а также передвигаться по автомобильным дорогам, которые не внесены в общий реестр и ведут к границе (всем, кроме военных и силовиков).

Кроме того, в Харькове на случай вторжения России сформировали два пояса обороны.

"В городе работают группы спецназначения военной разведки. Очень неплохо работают. Сформировано два пояса обороны Харькова из военных. И 17 000 остаются на сам Харьков для наведения порядка", - сообщил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

Путин признал “ЛДНР”, получил официальное разрешение на ввод войск в ОРДЛО и поставил ультиматум Украине

Президент РФ 21 февраля официально признал независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”. После этого появились сообщения о вводе российских войск на оккупированные территории Донбасса, а очевидцы публиковали видео движения колонн техники по Донецку и области.

Подробнее о том, как это происходило - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

На следующий день Путин получил уже официальное разрешение от Совфеда РФ на использование войск РФ за границей. Также он заявил, что Россия признает так называемые “ЛДНР” в границах Донецкой и Луганской областей.

В ходе своей пресс-конференции 22 февраля президент РФ поставил ультиматум Украине - мы должны отказаться от планов по вступлению в НАТО, а также признать Крым российским.

Реакция мира на действия Путина

Ряд государств и мировых лидеров после признания Путиным “ЛДНР” и ввода войск начали вводить санкции и ограничения против российских олигархов, компаний и банков.

В частности, Германия приняла решение остановить сертификацию “Северного потока-2”. А США наложили санкции на суверенный долг России, два банка и причастных к признанию "ЛДНР" лиц, элит и членов их семей