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В Украине вводят режимные ограничения в приграничных регионах: список

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Украина , Среда 23 февраля 2022 12:11
В Украине вводят режимные ограничения в приграничных регионах: список Фото: В приграничных районах вводятся дополнительные режимные ограничения (Госпогранслужба Украины)
Автор: Каролина Гайдук

В некоторых областях Украины, которые граничат с РФ и Беларусью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения. Это касается Харьковской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Об ом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Прежде всего, такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений", - говорится в сообщении.

Запрещается:

  • пребывать на пограничной территории в ночное время;
  • выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования;
  • передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Отметим, что 23 февраля Верховная рада может ввести чрезвычайное положение в Украине. Формат сейчас обсуждается.

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