По закону. Чрезвычайное положение в Украине: что это значит

Совбез Украины согласовал введение чрезвычайного положения по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где особый режим действует с 2014 года. Ограничения в разных регионах могут отличаться, в зависимости от ситуации.

Что нужно знать о режиме ЧП и как это скажется на жизни обычных украинцев - объясняет РБК-Украина .

Возможные ограничения при чрезвычайном положении:

ограничения въезда-выезда, свободного перемещения граждан по территории, где введено чрезвычайное положение;

ограничение движения транспорта;

запрет проведения массовых мероприятий и страйков;

принудительное изъятие имущества у физических и юридических лиц.

Возможные дополнительные меры:

комендантский час;

проверка документов, досмотр вещей, транспорта и жилья;

запрет военнообязанным и резервистам менять место проживания без уведомления;

ограничение или временный запрет продажи оружия, отравляющих и сильнодействующих химических веществ;

изъятие у граждан оружия, у предприятий – учебной военной техники, боеприпасов, отравляющих, химических, радиоактивных и т.п. веществ;

регулирование работы телерадиоцентров, "особые правила" передачи информации через компьютерные сети и пользования связью;

возможный запрет деятельности партий и общественных организаций, в судебном порядке.

Также в законе о чрезвычайном положении указаны и другие меры, вроде особого режима распределения продуктов питания, эвакуации, квартирной повинности (обязанности размещать у себя эвкакуированных, спасателей и т.д.) и т.д. - но они могут применяться при возникновении стихийных бедствий, особо крупных пожаров, катастроф, пандемий и подобных бедствий природного и техногенного характера.

Важно: Не обязательно будут применяться все перечисленные меры, тем более в полном объеме. Исчерпывающий перечень таких временных ограничений и их обоснование должны содержаться в указе президента о введении ЧП, утвержденном Верховной радой.

Порядок введения чрезвычайного положения

Совет нацбезопасности и обороны (в случае пандемий, пожаров и т.д. - Кабмин) вносит на рассмотрение президента предложение ввести ЧП по всей территории Украины или в отдельных местностях.

Далее президент издает соответствующий указ, который на протяжении двух суток должна одобрить Верховная рада. ЧП вводится на срок не более 30 дней по всей Украине, не более 60 дней - в отдельных местностях и при необходимости продлен не более чем на месяц.

Режим ЧП по сути очень схож с режимом военного положения, главное отличие - военное положение может вводиться бессрочно.

В конце 2018 года в ряде регионов Украины уже вводилось военное положение на срок в один месяц, в связи с российской агрессией против украинских кораблей в Керченском проливе. При этом на жизни обычных людей в этих областях режим военного положения фактически никак не отразился и прошел почти незамеченным.