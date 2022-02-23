Как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения: ответ НБУ

Верховная рада планирует принять решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. В то же время он не повлияет на работу банковской системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", - говорится в заявлении.

Как отметили в Центробанке, НБУ имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.