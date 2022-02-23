Как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения: ответ НБУ
Верховная рада планирует принять решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. В то же время он не повлияет на работу банковской системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", - говорится в заявлении.
Как отметили в Центробанке, НБУ имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.
Напомним, 23 февраля Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине. Решение могут принять после комитетов, ориентировочно в 17:00-18:00.
В то же время заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк Украины не планирует введение новых ограничений на финансовых рынках, поскольку административные решения во время кризиса 2014-2015 годов дорого обошлись банкам и гражданам.