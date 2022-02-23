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США вводят санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей

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Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 21:02
США вводят санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты введут санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Это будет первый пакет санкций в ответ на действия России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", - заявил президент США Джо Байден.

При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

Напомним, сегодня Фонд защиты климата и окружающей среды Германии отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, ранее Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" после российского признания так называемых "ЛДНР".

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