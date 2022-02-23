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Чрезвычайное положение не повлияет на людей и работу бизнеса, - Шмыгаль

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Украина, Среда 23 февраля 2022 14:14
Чрезвычайное положение не повлияет на людей и работу бизнеса, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чрезвычайное положение, которое планируется ввести в Украине, позволит эффективнее действовать силовым структурам. Но оно не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 23 февраля, которое транслировалось Youtube.

Как отметил Шмыгаль, чрезвычайное положение позволит военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.

"Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса", - сказал он.

Напомним, 23 февраля Верховная рад рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине. Решение могут принять после комитетов, ориентировочно в 17:00-18:00.

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