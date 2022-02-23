Рада перенесла заседание по введению чрезвычайного положения: названа причина
Верховная рада перенесла заседание по введению чрезвычайного положения в Украине. Заседание состоится сегодня, но после другого внеочередного заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлия Палийчук.
По словам Палийчук, сначала депутаты проведут внеочередное заседание для рассмотрения вопросов о внесении изменений в государственный бюджет.
"Сразу после него состоится специальное заседание парламента по указу президента о введении чрезвычайного положения", - сказала она.
Как рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, главы фракций парламента направили президенту письмо с просьбой изменить указ о введении чрезвычайного положения.
"Спорные пункты должны быть убраны. И будет новый указ", - сообщил нардеп.
По данным источника РБК-Украина, в письме нардепы предлагают внести в указ президента следующие изменения:
- изъять пункт о жилье украинцев;
- изъять пункт об ограничении деятельности телевидения;
- изменить пункт о возможном запрете политических партий, указав, что речь о тех, которые продвигают идеологию страны-агрессора;
- изъять пункт об ограничении передвижения по территории Украины.
Собеседник издания отметил, что фракцию "Слуга народа" данные правки устраивают.
Напомним, все, что нужно знать о введении чрезвычайного положения в Украине, вы можете прочесть в материале РБК-Украина.