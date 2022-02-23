Рада перенесла заседание по введению чрезвычайного положения: названа причина

Верховная рада перенесла заседание по введению чрезвычайного положения в Украине . Заседание состоится сегодня, но после другого внеочередного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлия Палийчук .

По словам Палийчук, сначала депутаты проведут внеочередное заседание для рассмотрения вопросов о внесении изменений в государственный бюджет.

"Сразу после него состоится специальное заседание парламента по указу президента о введении чрезвычайного положения", - сказала она.

Как рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, главы фракций парламента направили президенту письмо с просьбой изменить указ о введении чрезвычайного положения.

"Спорные пункты должны быть убраны. И будет новый указ", - сообщил нардеп.

По данным источника РБК-Украина, в письме нардепы предлагают внести в указ президента следующие изменения:

изъять пункт о жилье украинцев;

изъять пункт об ограничении деятельности телевидения;

изменить пункт о возможном запрете политических партий, указав, что речь о тех, которые продвигают идеологию страны-агрессора;

изъять пункт об ограничении передвижения по территории Украины.

Собеседник издания отметил, что фракцию "Слуга народа" данные правки устраивают.