В Украине усиливают защиту стратегических объектов: что надо знать гражданам
Служба безопасности Украины усиливает защита стратегических объектов для предотвращения и разоблачения попыток дестабилизации обстановки на территории регионов. Речь идет об объектах критической инфраструктуры и местах массового пребывания людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Фото: СБУ усиливает защиту стратегических объектов (ssu.gov.ua)
Так, к мероприятиям привлечены подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Одесская область
Силовики отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по защите объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории. Указано, что целью является совершенствование совместных действий для предотвращения возможных террористических и диверсионных угроз.
Херсонская область
Правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Кроме того, продолжаются круглосуточные патрулирования прилегающих территорий охраняемых объектов.
Днепропетровская область
Под особым вниманием силовиков - стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.
Поэтому СБУ предупреждает, что в отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т. д.
Что надо знать гражданам
СБУ обращается к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на требования правоохранителей.
Кроме того, ведомство вновь призывает быть бдительными и неотложно сообщать правоохранителям относительно:
- подозрительных лиц, которые необоснованно интересуются военными объектами, зданиями органов власти и объектов критической инфраструктуры, или осуществляют их фото -, видеофиксацию;
- подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов, особенно вблизи стратегически важных объектов;
- выявление подозрительных предметов или средств поражения.
Предупредить силовиков можно по телефону 0 800 501 482, электронной почте callcenter@ssu.gov.ua или другим удобным способом.
Напомним, сегодня полиция возьмет под охрану более 100 объектов критической инфраструктуры в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.