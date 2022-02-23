В Украине усиливают защиту стратегических объектов: что надо знать гражданам

Служба безопасности Украины усиливает защита стратегических объектов для предотвращения и разоблачения попыток дестабилизации обстановки на территории регионов. Речь идет об объектах критической инфраструктуры и местах массового пребывания людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ усиливает защиту стратегических объектов (ssu.gov.ua)

Так, к мероприятиям привлечены подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Одесская область

Силовики отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по защите объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории. Указано, что целью является совершенствование совместных действий для предотвращения возможных террористических и диверсионных угроз.

Херсонская область

Правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Кроме того, продолжаются круглосуточные патрулирования прилегающих территорий охраняемых объектов.

Днепропетровская область

Под особым вниманием силовиков - стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.

Поэтому СБУ предупреждает, что в отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т. д.

Что надо знать гражданам

СБУ обращается к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на требования правоохранителей.

Кроме того, ведомство вновь призывает быть бдительными и неотложно сообщать правоохранителям относительно:

подозрительных лиц, которые необоснованно интересуются военными объектами, зданиями органов власти и объектов критической инфраструктуры, или осуществляют их фото -, видеофиксацию;

подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов, особенно вблизи стратегически важных объектов;

выявление подозрительных предметов или средств поражения.

Предупредить силовиков можно по телефону 0 800 501 482, электронной почте callcenter@ssu.gov.ua или другим удобным способом.