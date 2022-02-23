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Санкции против РФ: Дуда допускает, что россиянам могут запретить въезд в ЕС

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Киев, Среда 23 февраля 2022 16:16
Санкции против РФ: Дуда допускает, что россиянам могут запретить въезд в ЕС Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Артем Горовенко

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что санкции против России могут дойти до такой точки, что ее гражданам будет запрещен въезд в страны Европейского союза. Он подчеркнул, что с сожалением будет поддерживать такие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Киеве.

"Сложно понять, почему Путин действует таким образом, чтобы вернуться к тому порядку, когда возможность путешествовать по миру (будет ограничена, - ред.), ведь мир был закрыт для большинства тогдашних граждан Советского Союза. Так это сегодня выглядит", - отметил Дуда.

По его словам, международное сообщество пытается обеспечить мир для своих граждан.

"Демократические страны должны сделать сегодня все, чтобы сдержать агрессора. Я глубоко верю, в это как президент страны-участницы ЕС и НАТО …, что нам удастся сделать это мирным путем и эффективно. Хотя беру во внимание и то, что санкции должны быть очень мощными. И как сосед, поскольку Польша граничит с Калининградской областью России, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя так, топтать международное право, атаковать мирные страны… такие далеко идущие шаги будут необходимы", - добавил Дуда.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность введения визового режима с Россией зависит от дальнейших шагов российской стороны.

Накануне США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны ввели санкции против РФ за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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Анджей Дуда Санкции против России
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