Данилов о военном положении в Украине: при необходимости введем мгновенно
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (getty images)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение. По его словам, при необходимости его могут ввести мгновенно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь брифинг секретаря после заседания СНБО.
"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - сказал Данилов.
Тем временем, в Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.
Отметим, что 23 февраля Верховная рада может ввести чрезвычайное положение в Украине. Формат сейчас обсуждается.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, будут ли в Украине вводить комендантский час.