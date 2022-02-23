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Данилов о военном положении в Украине: при необходимости введем мгновенно

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Украина , Среда 23 февраля 2022 12:31
Данилов о военном положении в Украине: при необходимости введем мгновенно Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (getty images)
Автор: Каролина Гайдук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение. По его словам, при необходимости его могут ввести мгновенно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь брифинг секретаря после заседания СНБО.

"Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет", - сказал Данилов.

Тем временем, в Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.

Отметим, что 23 февраля Верховная рада может ввести чрезвычайное положение в Украине. Формат сейчас обсуждается.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, будут ли в Украине вводить комендантский час.

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СНБО Алексей Данилов
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