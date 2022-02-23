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Стало известно, когда Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине

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Киев, Среда 23 февраля 2022 13:43
Стало известно, когда Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине Фото: Рада сегодня рассмотрит введение чрезвычайного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Сегодня, 23 февраля Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине. Решение будет принято во время внеочередного заседания.

Об этом РБК-Украина сообщил нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения сегодня, после комитетов, ориентировочно в 17:00-18:00 часов", - сказал он.

Чрезвычайное положение в Украине

Напомним, сегодня СНБО приняло решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Известно, что чрезвычайное состояние хотят ввести на 30 дней, но оно может быть продлено до 60 дней.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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