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Байден объявил о введении санкций против России

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Вашингтон, Вторник 22 февраля 2022 21:25
Байден объявил о введении санкций против России Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, он (президент РФ - ред.) еще больше попытается захватить эти территории. Он пытается найти оправдание. Я предлагаю ввести санкции в ответ, которые гораздо шире, чем те, что мы ввели в 2014 году", - сказала Байден.

Президент США добавил, что это первый пакет санкций, и если Россия продлит агрессию, то эти санкции будут ужесточаться.

Кто попал под санкции:

  • два крупнейших финансовых института - ВЭБ.РФ и Military Bank;
  • суверенный долг России;
  • причастные к признанию "ЛДНР" лица, элиты и члены их семей (с 23 февраля).

"Сейчас, когда Россия, может быть, планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала, что заплатит еще большую цену, если будет продолжать агрессию. Мы будем готовы ввести дополнительные санкции", - добавил глава Белого дома.

Накануне Байден издал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР". Американский лидер запретил торговать с "республиками", а также инвестировать в них. Санкции также коснулись "должностных лиц" так называемых "ЛДНР".

Сегодня первый пакет санкций против России ввела и Британия. Лондон объявил о введении ограничений в отношении российских олигархов Бориса и Игоря Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко, а также пяти банков: "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин объявил о признании "ДНР" и "ЛНР", а сегодня это решение было ратифицировано российским парламентом.

Кроме того, сегодня Путин получил разрешение российского парламента на ввод войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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