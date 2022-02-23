Пушилин потребовал добровольно вывести ВСУ из Донецкой области
Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин потребовал добровольно вывести Вооруженные силы Украины из Донецкой области. Он также констатировал, что минских соглашений больше нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
"Сейчас минских соглашений нет, "ДНР" и "ЛНР" являются признанными. Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава и вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", - заявил Пушилин.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия признала "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей Украины.
Сегодня украинский президент Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины.