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Стягивание войск РФ к украинским границам со стороны Беларуси: появились новые снимки

Новина українською →
Беларусь, Среда 23 февраля 2022 11:48
Стягивание войск РФ к украинским границам со стороны Беларуси: появились новые снимки Фото: появились новые снимки дислокации войск РФ у украинских границ со стороны Беларуси (mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Вблизи украинских границ со стороны Беларуси наблюдается наращивание военной техники РФ. Американская космическая технологическая компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, снимки показывают новое развертывание более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.

Изображения также показали, что в военный гарнизон на Западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.

Как отмечает компания Maxar, у границы с Украиной на Западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

Фото: появились новые снимки дислокации войск РФ у украинских границ со стороны Беларуси (MaxarTechnologies)

Напомним, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские обучение"Союзная решимость-2022" часть из них проходит вблизи украинских границ. Сообщалось, что они должны были продлиться до 20 февраля.

Впрочем, в Минобороны Беларуси впоследствии заявили, что российско-белорусские учения будут продолжаться.

Отметим, в Генштабе ВС Беларуси назвали условие для вывода российских войск из страны.

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