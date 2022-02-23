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В Харькове сформировали два пояса обороны в случае вторжения РФ

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Харьков, Среда 23 февраля 2022 12:07
В Харькове сформировали два пояса обороны в случае вторжения РФ Фото: в Харькове усиливают обороны (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове на фоне российской агрессии усилили меры безопасности. В городе создали два пояса обороны.

Об этом заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совещание Харьковской ОГА.

Дудин отметил, что в Харьковской области в усиленном режиме работает антитеррористический центр. Сейчас в регионе созданы семь бригад силовиков.

"Третий полк специального назначения проводил высадку в Изюме, Купянске. Усилилась составляющая ПВО, фактически на сегодня сформировано военное руководство, сделано минирование потенциальных подходов, полный комплекс мероприятий". - сказал Дудин.

Представитель СБУ добавил, что в Харькове работают специальные группы военной разведки для выявления случаев военного вторжения или агрессии.

"В городе работают группы спецназначения военной разведки. Очень неплохо работают. Сформировано два пояса обороны Харькова из военных. И 17 000 остаются на сам Харьков для наведения порядка", - добавил он.

Дудин добавил, что в Харькове постоянно фиксируют провокации и попытки дестабилизации ситуации. В частности, в ночь с 21 на 22 февраля была пресечена попытка поджога нескольких храмов Московского патриархата, исполнители перехвачены.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Служба безопасности зафиксировала военные маневры и скопление войск РФ у границы с Харьковской областью.

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Служба безопасности Украины Харьков
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