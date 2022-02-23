В Харькове сформировали два пояса обороны в случае вторжения РФ

В Харькове на фоне российской агрессии усилили меры безопасности. В городе создали два пояса обороны.

Об этом заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совещание Харьковской ОГА.

Дудин отметил, что в Харьковской области в усиленном режиме работает антитеррористический центр. Сейчас в регионе созданы семь бригад силовиков.

"Третий полк специального назначения проводил высадку в Изюме, Купянске. Усилилась составляющая ПВО, фактически на сегодня сформировано военное руководство, сделано минирование потенциальных подходов, полный комплекс мероприятий". - сказал Дудин.

Представитель СБУ добавил, что в Харькове работают специальные группы военной разведки для выявления случаев военного вторжения или агрессии.

"В городе работают группы спецназначения военной разведки. Очень неплохо работают. Сформировано два пояса обороны Харькова из военных. И 17 000 остаются на сам Харьков для наведения порядка", - добавил он.

Дудин добавил, что в Харькове постоянно фиксируют провокации и попытки дестабилизации ситуации. В частности, в ночь с 21 на 22 февраля была пресечена попытка поджога нескольких храмов Московского патриархата, исполнители перехвачены.