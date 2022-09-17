Война за мир. Возможны ли переговоры между Россией и Украиной

Нормандская четверка

Первый международный формат создавался по инициативе Франции в июне 2014 года после российской оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе. Тогдашний президент Франсуа Олланд, заручившись поддержкой немецкого канцлера Ангелы Меркель, пригласил в Нормандию президентов России и Украины на празднование 70-й годовщины высадки союзников (1944 год). Результатом этой встречи стало рождение нормандского формата.

Во второй раз главы государств встретились в Милане (Италия) в октябре 2014 года для обсуждения закона об особом статусе Донбассе, который до этого приняла Верховная рада. А в феврале 2015 года в Минске (Беларусь) прошла самая продолжительная встреча. На фоне тяжелых боев за Дебальцево (Донецкая область) участники одобрили комплекс мер по выполнению минских соглашений и шаги по их имплементации. Впрочем, реализация договоренностей с самого начала саботировалась российской стороной.

В октябре 2015 главы государств в Париже (Франция) договорились об отводе тяжелой артиллерии на расстояние 15 километров от линии разграничения. А через год в Берлине было подтверждено решение о разведении сил и средств на трех "пилотных участках" - в Станице Луганской, Петровском и Золотом. Участники также выразили поддержку согласованной на предыдущем саммите "формуле Штайнмайера".

Следующий и последний саммит прошел в Париже в декабре 2019 года с участием нового президента Украины Владимира Зеленского. К тому времени Франция и Германия все чаще выражали поддержку Киеву, а Россия заявляла о сомнениях в их посреднической роли. Итогами той встречи стали договоренности об обмене пленными, расширении мандата миссии ОБСЕ, имплементации формулы "Штайнмайера" с закреплением особого статуса Донбасса.

Фото: нормандская встреча в Париже, декабрь 2019 года (kremlin.ru)

После этого Украина неоднократно выходила с инициативой чаще проводить встречи "нормандской четверки" на самом высоком уровне. Но, как правило, российская сторона блокировала такие инициативы, как и идею о личной встрече Зеленского с Владимиром Путиным. В Кремле постоянно подчеркивали, что не заинтересованы во встрече ради встречи, и намекали на готовность обсуждения минских соглашений исключительно в выгодной Москве интерпретации.

Перед полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 года с украинской стороны все чаще начали звучать заявления о необходимости расширить нормандский формат или запустить параллельный за счет новых участников.

"Благодаря США может появиться еще одна площадка для переговоров с РФ. Важный момент, как не потерять нормандский формат, а для нас важно его не потерять", - говорил Зеленский в декабре 2021 года после разговора с президентом США Джо Байденом.

Международные партнеры, несмотря на явные факты о подготовке российского вторжения, до последнего верили в жизнеспособность нормандского формата. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 23 февраля 2022 года отметил, что этот формат не должен быть заброшен. Но полномасштабная война, которая началась уже на следующий день, изменила понимание того, какими могут быть мирные переговоры в будущем.

Отметим, контакты в нормандском формате осуществлялись также на уровне министров иностранных дел и политических советников лидеров Украины, России, Франции и Германии. Они обсуждали промежуточные договоренности, которые предметно прорабатывались уже в Трехсторонней контактной группе.

Трехсторонняя контактная группа

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины появилась летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов на Донбассе. В том числе для выполнения решений, принятых в нормандском формате. Украинскую делегацию в разное время возглавляли авторитетные политики, такие как бывшие президенты Леонид Кучма и Леонид Кравчук, а также бывший премьер и экс-глава СБУ Евгений Марчук.

На заседаниях ТКГ, которые до пандемии COVID-19 проходили в Минске (Беларусь), были подготовлены минские соглашения и комплекс мер по их выполнению. С 2015 года заработали профильные подгруппы, которые занимались экономическими, социальными, гуманитарными и вопросами политического урегулирования. Также группа согласовывала режимы прекращения огня, обмены пленными и пыталась разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

С началом президентства Владимира Зеленского украинская сторона хотела активизировать работу ТКГ, повысив статус представителей в рабочих подгруппах и расширив состав делегации. Но в целом на переговорах в этом формате не было существенных прорывов, во время пандемии консультации проводились по видеосвязи. Москва, как правило, и в этом формате занимала контрпродуктивную позицию и обычно все сводилось к обсуждению вопроса о том, является ли Россия стороной конфликта.

В последние месяцы работы ТКГ украинская сторона высказывалась о желании перенести переговорную площадку из Беларуси в нейтральную страну. Все перечеркнул февраль 2022-го, когда Россия признала так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" и вышла из минских соглашений. С тех пор данный формат не работал.

Президент Зеленский упразднил делегацию в ТКГ лишь спустя полгода с начала полномасштабного вторжения России.

"Он фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", - прокомментировал его решение глава российской делегации Борис Грызлов.

Беларусь - Турция

Российское вторжение показало нежизнеспособность имевшихся переговорных форматов. При этом на словах Москва с первого дня говорила о готовности к контактам с Киевом. Но предлагала обсуждать только свои требования - нейтральный статус, демилитаризацию, "денацификацию", отказ от Крыма и Донбасса.

Президент Зеленский призывал Путина к переговорам, в ответ звучали требования к Вооруженным силам Украины сложить оружия. В итоге первая встреча делегаций прошла 28 февраля в Гомельской области (Беларусь). Еще два раунда состоялись на белорусской территории в начале марта. Все это время боевые действия не прекращались, а российская армия брала под контроль новые районы.

На переговорах в Беларуси украинская делегация требовала вывести войска в том числе из Крыма и Донбасса. Россия настаивала на своих условиях, и фактически на этих переговорах стороны согласовали лишь некоторые вопросы относительно гуманитарных коридоров без результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию.

Весной 2022 года в качестве посредника активизировалась Турция и следующие встречи прошли на ее территории. 10 марта в Анталье встретились министры иностранных дел, которым, впрочем, не удалось договориться о прекращении огня. А в конце месяца четвертый раунд прошел уже в Стамбуле. По его итогам, российская сторона заявила о "шаге доброй воли", который заключался в отступлении войск с северной части Украины.

Фото: российско-украинские переговоры в Стамбуле (twitter.com)

На переговорах в Турции обсуждалась новая система гарантий безопасности для Украины с привлечением США, Германии, Канады, Великобритании и других возможных гарантов. В отношении Крыма предлагалось вести переговоры следующие 15 лет, в течение которых Москва и Киев должны были воздерживаться от решения этого вопроса военным путем. В ответ на вывод российских войск с остальной территории Украина готова была гарантировать отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус.

Переговоры остановились в апреле-мае 2022 года, когда на весь мир облетели фото с доказательствами российских военных преступлений в Буче и других городах Киевской области.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", - говорил в мае президент Зеленский.

Зерновая сделка

Единственный вопрос, по которому продолжались переговоры, - это вывоз украинского зерна через Черное море. В связи с военной активностью Черноморского флота РФ данный маршрут был заблокирован на несколько месяцев, что привело к росту мировых цен на продовольствие. Ситуация ухудшилась настолько, что Турция и ООН взяли роль посредников и гарантов.

В начале июня с помощью Турции удалось достигнуть предварительной договоренности о разминировании Черного моря и открытии "зернового коридора" для кораблей из Одессы. В июле переговоры продолжились, и 22-числа была подписана сделка об экспорте зерна из украинских портов. По ее условиям, Украине гарантировалась возможность безопасного выхода судов из Одессы, Южного и Черноморска, которые будут проходить совместный контроль в Стамбуле. В начале месяца Вооруженные силы Украины освободили остров Змеиный, что также стало одной из гарантий безопасности для торговых кораблей.

Примечательно, что в зерновой сделке Украина не подписывала прямых документов с Россией. Украинская сторона поставила подпись только под своей частью соглашения с Турцией и ООН. В августе 2022 года сделка заработала на практике. Предполагается, что она будет действовать не менее 120 дней.

Фото: погрузка зерна в порту "Южный" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Партнеры хотят переговоров

Несмотря на твердую позицию Украины, международные партнеры заявляют о том, что мирные переговоры с Россией необходимы для прекращения войны. Официальный Киев не спешит с ними, поскольку надеется успехами на поле боя добиться более выгодной позиции и вести дискуссии уже с позиции силы. Публично союзники отмечают, что украинская сторона сама должна понять, когда к ним приступить и какие решения на них принимать.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал одним из самых активных лоббистом переговоров Украины и России вплоть до предложения личной встречи лидеров стран. Хотя многие эксперты полагают, что тот не спроста хочет выставить себя миротворцем, а заработать на этой истории политические баллы перед президентскими и парламентскими выборами в 2023 году.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис между странами", - заявлял Эрдоган в августе.

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган хочет активнее влиять на урегулирование в Украине (GettyImages)

Определенные сигналы поступают и от других стран. Недавно французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал его прекратить войну и начать мирные переговоры. Встречу Путина и Зеленского готова организовать Индонезия на полях саммита "Большой двадцатки", который в ноябре пройдет на Бали.

Функцию миротворца хочет примерить и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. По его словам, он хотел бы выступить посредником в переговорах, причем с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель в качестве напарницы.

"С Меркель мне бы хотелось попытаться убедить и стать посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - заявил он на прошлой неделе.

Но, похоже, в Украине готовы к тому, что западные страны попытаются склонить ее к переговорам с Россией. Особенно в контексте заявлений Макрона о том, что якобы необходимо "сохранить лицо" Путину. С этой точки зрения настораживает готовность Запада оставить дверь для дипломатии открытой даже после многочисленных свидетельств военных преступлений.

Министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявил о том, что на переговорах с Россией должно обсуждаться ее военное поражение и условия капитуляции.

"Как продать в современном мире будущую капитуляцию России, конечно, будут думать за столом переговоров наши партнеры, чтобы, как они любят говорить, "сохранить лицо Кремля", - отметил он.

Ситуация на сегодня

Успешное контрнаступление на востоке и юге заставило задуматься о переговорах уже российскую сторону. Президент Владимир Путин на полях саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан) посетовал на то, что Владимир Зеленский не идет на контакт.

"Они же отказываются. Первое условие - чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский публично же сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо", - сказал он, подтвердив, что Эрдоган и ему предлагал такую встречу.

Хотя в самом Кремле недавно говорили об отсутствии предпосылок для переговоров. При этом не стоит заблуждаться по поводу перспективы мирного урегулирования за столом, поскольку Москва хочет обсуждать исключительно свои условия. То есть внеблоковый статус, демилитаризацию и признания статус-кво в Крыму на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

На днях Reuters опубликовало материал, в котором говорится, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который ранее был переговорщиком, в начале вторжения принес Путину предварительную сделку по Украине с гарантиями внеблокового статуса. Козак рекомендовал согласиться и завершить войну, но российский президент на тот момент уже расширил свои цели и захотел еще больше украинской территории.

Фото: Дмитрий Козак предлагал сделку по Украине, но Путин ее отверг (kremlin.ru)

О том, что Путин сам не желает урегулировать военный конфликт дипломатическим путем, говорят и в Белом доме. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, постоянные ракетные удары доказывают отсутствие желания прекращать войну у российского президента.

"Очевидно, что президент США Джо Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, если это возможно. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня", - отметил Кирби.

В то же время вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что Москва инициировала контакты с намерениями остановить контрнаступление Вооруженных сил. По ее словам, противник пытается отвлечь внимание, но украинская сторона не собирается поддаваться на этот сценарий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что России нужны не сами переговоры, а оперативная пауза, чтобы внести изменения в свою военную стратегию. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что Россия проявит реальный интерес лишь тогда, когда ее позиции на поле боя максимально ослабнут.

Президент Владимир Зеленский также не верит в скорое начало переговоров с Путиным.

"Я не вижу никакого желания быть конструктивными у той стороны. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - Путин или кто-то другой. Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - отметил он.

В то же время президент подчеркивает, что любой договор может быть заключен только после полного вывода войск противника с украинской территорией. А новое мирное соглашение не будет похоже на "Минск или "Минск-2" и точно не позволит России передохнуть перед следующим вторжением.