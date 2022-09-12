У Путина сделали новое заявление о переговорах с Зеленским

В Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - заявил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он в настоящее время не планирует начинать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться.

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