Освобождение острова Змеиный. В ВСУ показали, как проходила операция (видео)

Операция по освобождению острова Змеиный от российских захватчиков продолжалась более двух месяцев. За это время украинские войска уничтожили около 20 единиц вражеской техники на общую сумму 900 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

К участию в операции по освобождению острова были привлечены:

группировка сил ВМС;

эскадрилья Байрактаров;

Воздушные силы;

ракетные войска и артиллерия;

подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки;

другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

Сообщается, что в операции было несколько этапов. В частности, украинские войска должны были обрезать пути логистического обеспечения российских военных на острове.

"На этом этапе точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены 4 быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен", новый современный буксир "спасатель Василий Бех" переведен в подводный флот", - рассказали в ОК "Юг".

Тем не менее, по данным разведки, России удалось доставить на о. Змеиный около трех десятков единиц техники, включая ЗРК "Тор-М2", "Панцирь-С1", "Град" и "Торнадо".

Российские войска планировали создать на острове мощную ПВО для прикрытия корабельной группировки в море. Однако планы оккупантов провалились.

В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута, путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове.

В ходе успешной операции ВСУ было уничтожено: