Берлускони с Меркель хочет выступить посредником между Украиной и РФ
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. При этом себе в "напарники" он планирует взять бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.
"С Меркель мне бы хотелось попытаться убедить и стать посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - заявил. он.
При этом бывший итальянский премьер добавил, что на данный момент не видит никаких экономических потерь для Путина.
"Он кажется мне абсолютно способным противостоять санкциям и потолку цен на газ", - добавил политик.
Напомним, ранее посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным.
После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.
Между тем, в СМИ неоднократно обсуждали ситуацию возможной встречи президентов и на саммите G20, куда пригласили как Зеленского, так и Путина.