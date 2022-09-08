Берлускони с Меркель хочет выступить посредником между Украиной и РФ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. При этом себе в "напарники" он планирует взять бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera .

"С Меркель мне бы хотелось попытаться убедить и стать посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - заявил. он.

При этом бывший итальянский премьер добавил, что на данный момент не видит никаких экономических потерь для Путина.

"Он кажется мне абсолютно способным противостоять санкциям и потолку цен на газ", - добавил политик.

Напомним, ранее посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным.

После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Между тем, в СМИ неоднократно обсуждали ситуацию возможной встречи президентов и на саммите G20, куда пригласили как Зеленского, так и Путина.