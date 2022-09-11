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Макрон призвал Путина закончить войну и начать переговоры с Украиной

Новина українською →
Париж, Воскресенье 11 сентября 2022 20:33
Макрон призвал Путина закончить войну и начать переговоры с Украиной Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины начать мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Он также осудил продолжение ведения боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон также подчеркнул, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он отметил, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за то, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие.

Также сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, что вчера президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. В ходе беседы политики обсудили войну в Украине.

Ранее также стало известно, что вчера Зеленский созвонился с Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.

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Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон Владимир Путин
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