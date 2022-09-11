Макрон призвал Путина закончить войну и начать переговоры с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины начать мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.