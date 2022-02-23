Нормандский формат не будет заброшен, - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры в нормандском формате не будут заброшены. Поскольку для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины необходим диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur .

"Что касается нормандского формата, он все еще существует. Мы не будет забрасывать его. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины", - заявил Ле Дриан.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что не видят целесообразности проведения саммита "нормандской четверки", однако его проведение возможно при условии наличия конкретных предложений.

Кроме того, президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Украина инициирует срочное собрание саммита "нормандской четверки".