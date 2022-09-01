Зеленский спустя полгода войны упразднил украинскую делегацию в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуацию на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

В частности, сегодня было опубликовано решение, которое официально отменяет действие указов 2020-2021 года о работе украинской делегации ТКГ и ее составе.

Отметим, последнее заседание Трехсторонней контактной группы должно было состояться 19 февраля за пять дней до начала полномасштабного вторжения. Но было сорвано представителями России.

Чем занималась ТКГ

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) состояла из уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, которые должны были облегчить дипломатическую развязку длящейся с 2014 года войны.

Первая встреча была проведена в июне 2014 года после одностороннего прекращения огня украинской стороной. На ней договаривались о перемирии на Донбассе, однако на практике оккупационные власти "республик ", как и в дальнейшем, сразу же нарушили соглашение.

С августа 2014 года и до пандемии COVID-19 встречи проходили в Минске. Позже - исключительно в онлайн-формате. В 2020-2021 годах украинская сторона говорила о желании перенести место очных заседаний в другую страну, поскольку нейтралитет Беларуси в российско-украинской войне уже тогда был под вопросом.

Как правило ТКГ согласовывала вопросы прекращения огня на Донбассе, обмена пленными, а также другие экономические, социальные и гуманитарные моменты.