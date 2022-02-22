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Признание Россией "ЛДНР" означает ее выход из "Минска". В ТКГ рассказали, что будут делать дальше

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 10:46
Признание Россией "ЛДНР" означает ее выход из "Минска". В ТКГ рассказали, что будут делать дальше Фото: признание Россией "ЛДНР" означает ее выход из "Минска" (facebook com UkrdelegationTCG)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинская делагация в ТКГ осуждает признание Россией "ЛДНР". Это свидетельствует о сознательном выходе РФ из минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ТКГ.

"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российской власти о признании так называемых "ДНР/ЛНР", что может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В украинской делегации заявили, что в течение прошлой недели российская делегация неоднократно целенаправленно уклонялась от участия в консультациях в формате ТКГ, реализуя свой план с помощью эскалации ситуации на линии разграничения.

"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем в ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами нормандской четверки относительно дальнейшего формата переговорного процесса", - рассказали в делегации о дальнейшем плане действий.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

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