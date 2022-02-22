Признание Россией "ЛДНР" означает ее выход из "Минска". В ТКГ рассказали, что будут делать дальше
Украинская делагация в ТКГ осуждает признание Россией "ЛДНР". Это свидетельствует о сознательном выходе РФ из минских договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ТКГ.
"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российской власти о признании так называемых "ДНР/ЛНР", что может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из минских договоренностей", - говорится в заявлении.
В украинской делегации заявили, что в течение прошлой недели российская делегация неоднократно целенаправленно уклонялась от участия в консультациях в формате ТКГ, реализуя свой план с помощью эскалации ситуации на линии разграничения.
"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем в ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами нормандской четверки относительно дальнейшего формата переговорного процесса", - рассказали в делегации о дальнейшем плане действий.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.