ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Желание вести переговоры с Россией исчезает с каждой новой Бучей, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 16:50
Желание вести переговоры с Россией исчезает с каждой новой Бучей, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, желание вести любые переговоры с РФ исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими оккупантами. Однако украинская сторона все еще готова разговаривать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его онлайн-выступление перед студентами французского университета Sciences Po, который цитирует The Guardian.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", - отметил Зеленский.

При этом глава государства заверил, что Украина готова к переговорам и добавил, что хотел бы восстановить территориальную целостность страны перед тем, как можно будет предвидеть окончания войны.

"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", - резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно президент отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

При этом российский президент Путин заявлял, что переговоры Украины и РФ якобы находятся в тупике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мариуполь Буча Война России против Украины
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы