Благодаря США может появиться альтернатива "Нормандии", - Зеленский

Во время разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, стороны обсудили создание новой площадки для будущих переговоров с Российской Федерацией. Между тем лидер Франции Эммануэль Макрон также заинтересован в реализации "Нормандии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Зеленского в интервью "1+1".

По словам Зеленского, несмотря на создание новой площадки для переговоров, для Украины не менее важно не потерять и нормандский формат.

" О компромиссах мы не говорили. Говорили, что благодаря США может появиться еще одна площадка для переговоров с РФ. Важный момент, как не потерять нормандский формат, а для нас важно его не потерять", - заявил президент комментируя разговор с Байденом.

В частности, как отметил Зеленский, Макрон, со своей стороны, заинтересован в реализации нормандского формата. Несмотря на все, сегодня все поддерживают идею существования нескольких путей решения вооруженного конфликта на востоке Украины.

" Я говорил с Макроном, он мощный лидер Европы и заинтересован в реализации всех наработок в нормандском формате. На сегодня все "За", чтобы существовали несколько путей и как можно больше стран делали все для остановки войны на востоке", - отметил Зеленский.