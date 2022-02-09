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У оккупантов новое требование для открытия КПВВ на Донбассе. Хотят контактов санврачей

Новина українською →
Киев, Среда 09 февраля 2022 18:59
У оккупантов новое требование для открытия КПВВ на Донбассе. Хотят контактов санврачей Фото: КПВВ на Донбассе (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Сергей Новиков

У оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей появилось новое требование для открытия пунктов пропуска. Теперь они хотят медицинских контактов с украинской стороной на уровне санитарных врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя оккупированного Донецка в украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Сергея Гармаша.

По его словам, на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ оккупанты придумали новый повод не открывать КПВВ.

"… требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений". Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с COVID", - отметил Гармаш.

Он уточнил, что украинская сторона не требует от жителей ОРДЛО никаких справок о вакцинации.

"Поэтому, непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтоб ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их также как мы, и все", - добавил он.

Напомним, в декабре 2021 года оккупанты предлагали открыть КПВВ на Донбассе при условии, что Украина признает справки о вакцинации российским препаратом "Спутник V", которым вакцинируют жителей оккупированных территорий.

Украинская сторона отказалась от такого условия.

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Донбасс КПВВ
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