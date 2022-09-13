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Путин не изъявляет желания прекращения войны дипломатическим путем, - Белый дом

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Вторник 13 сентября 2022 18:49
Путин не изъявляет желания прекращения войны дипломатическим путем, - Белый дом Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Браславский

В США выступают за дипломатическое решение войны в Украине, однако президент РФ Владимир Путин этого не желает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло", - заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, будет решать, настало ли время для дипломатического урегулирования войны РФ против Украины, президент Украины Владимир Зеленский.

"Очевидно, что президент США Джо Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, если это возможно. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня", - отметил Кирби.

Напомним, что Евросоюз хочет переговоров о мире в Украине как можно скорее.

Также, Эрдоган снова предложит Путину встретиться с Зеленским.

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