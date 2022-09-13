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Россия предлагала Украине переговоры на фоне контрнаступления ВСУ, - Стефанишина

Новина українською →
Киев, Вторник 13 сентября 2022 21:54
Россия предлагала Украине переговоры на фоне контрнаступления ВСУ, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросом европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские чиновники в последнее время предлагали Украине мирные переговоры для того, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в комментарии France 24.

Журналист французского издания спросил Стефанишину о том, предлагала ли Россия переговоры Украине на фоне масштабного продвижения украинских войск.

"Все верно. Они хотят, скажем так, отвлечь наше внимание и остановить то, что было стратегически запланировано за месяц до этого. Это не тот сценарий, который мы собираемся разыгрывать", - подчеркнула министр.

По словам Стефанишиной, она надеется, что Украине вместе с партнерами удастся реализовать все военные и дипломатические планы, чтобы быть готовыми к переговорам, когда наступит подходящий для Киева момент.

"Необходимо, чтобы мы использовали этот импульс (контрнаступление - ред.) для массовой деоккупации нашей территории, а затем, конечно, мы будем готовы к переговорам, основанным не на российских ультиматумах, а на чем-то, что позволило бы закончить войну, но также и избежать следующей войны на нашей земле, когда Россия сможет восстановить свои резервы", - отметила чиновница.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается начало диалога, тем сложнее будет договориться.

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