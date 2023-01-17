Військова допомога Україні від Британії та голова ОБСЄ відвідав Київ: новини за 16 січня

Вчора, 16 січня 2023 року, Велика Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги. А голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва.

Війна Росії проти України: останні новини

Велика Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про те, що його країна передасть українським військовим найбільш значний на сьогодні пакет військової допомоги.

За його словами, у новий пакет увійде ескадрон танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами, 8 гармат AS90 і далі їх кількість буде збільшена.

Окрім цього в список увійшли:

100 тис. артилерійських снарядів;

100 удосконалених ракет;

десятки БпЛА;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

"Сьогоднішній пакет є "важливим збільшенням можливостей України". Це означає, що вони можуть перейти від існування до вигнання російських військ з української земл", - сказав Воллес.

Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прибув з візитом до Києва.

"Після дев'ятигодинної поїздки на поїзді ми прибули до Києва. Очікуємо на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки і стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", - написав він.

Міністр оборони Німеччини оголосила про свою відставку

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт сьогодні, 16 січня, оголосила, що йде у відставку. Вона вже написала відповідну заяву.

"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини", - зазначила вона.

Ламбрехт додала, що вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Тепер глава уряду повинен підписати її.

Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну

Україна та Євросоюз сьогодні, 16 січня, підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш очікується цього тижня.

Глава уряду зазначає, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро цього тижня", - заявив Шмигаль.

Bloomberg порахував, скільки та якої зброї отримала Україна з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала більше ніж 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією. Сьогодні ж НАТО надсилає все більше летальної зброї.

Зазначається, що наведені цифри є приблизними й не могли бути незалежно перевірені виданням. Вони включають обіцяне, однак ще не поставлене озброєння й не включають ті, які могли поставити без розголосу.

Поразка України у війні з Росією може стати прелюдією до Третьої світової

Поразка України у війні, яку розв'язала Росія, може стати прелюдією до Третьої світової війни. Саме тому наша країна має отримати усю необхідну зброю від партнерів.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, зараз Польща, Німеччина та Європа опинилися в унікальній точці історії.

"На жаль, 30 років ліберального миру виявилися трьома десятиліттями ілюзії. Західна Європа занадто легко повірила, що російського ведмедя можна приручити", - сказав він.

При цьому Моравецький зазначив, що поразка України у війні проти Росії може стати прелюдією до Третьої світової війни. Тому, за його словами, немає причин блокувати підтримку України та відкладати справи на невизначений термін.

Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими

Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими, під час якого можуть обміняти близько 1 тисячі людей.

За словами омбудсмена Туреччини Серефа Малкока , в ході переговорів, організованих Інститутом омбудсмена Туреччини, було погоджено триетапний план, при цьому Україна представила список, що очищає, з 800 осіб, а Росія - з 200.

" Недостатньо просто говорити, необхідно робити кроки. Поговоріть зі своїми лідерами, щоб створити механізм", - заявив турецький омбудсмен і запропонував відкрити "гуманітарний коридор" для обміну через Стамбул.

Путін знову поговорив з Ердоганом: обговорили зернову угоду та обмін полоненими з Україною

У понеділок, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України.

Зокрема, сторони обговорили ініціативу Туреччини та з урахуванням переговорів омбудсменів України та РФ питання щодо обміну полоненими, насамперед пораненими.

При цьому Путін поскаржився турецькому лідерові на те, що Україна не ухвалила пропозиції Кремля "припинити вогонь" на період православного Різдва.

Чи було в Україні виявлено новий штам COVID "Кракен": відповідь МОЗ

Новий штам коронавірусу XBB.1.5 продовжує активно поширюватись світом. Водночас в Україні наразі не було зафіксовано жодного випадку зараження.

Вперше "Кракен" було виявлено у жовтні 2022 року в США. Наразі він посідає друге місце після оригінального підтипу "Омікрон", або ж 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування в країні.

Згідно з даними ВООЗ, новий штам вже виявили у 29 країнах світу.