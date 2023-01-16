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США у Німеччині розпочали розширені навчання українських військових, - генерал Міллі

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Понеділок 16 січня 2023 07:46
США у Німеччині розпочали розширені навчання українських військових, - генерал Міллі Фото: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати розпочали у Німеччині розширену програму з підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, оприлюднену Associated Press.

"Планується, що батальйон із приблизно 500 осіб повернеться у зону бойових дій протягом п'яти-восьми тижнів", - розповів генерал.

Міллі, який має намір 16 січня відвідати місце проведення тренувань на американській військовій базі у Баварії, зазначив, що учасники програми приїхали з України кілька днів тому.

За його словами, комплексна підготовка передбачає навчання роботі з озброєннями, яке Києву надають країни Заходу, зокрема артилерійськими системами, танками та іншою технікою.

"Загальновійськові навчання мають на меті відточити навички Сил оборони України, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-якому сплеску атак РФ", - вказав голова ОКНШ США.

Міллі підкресилив, що, згідно з поставленим завданням, українських військових потрібно натренувати до "весняних дощів". При цьому додав, що подібні навчання проводилися й до початку вторгнення Росії 24 лютого.

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 мільярди доларів, до якого увійшли БМП Bradley.

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