Военная помощь Украине от Британии и глава ОБСЕ посетил Киев: новости за 16 января

Вчера, 16 января 2023 года, Великобритания объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи. А глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев.

Война России против Украины: последние новости

Великобритания передаст Украине крупнейший пакет военной помощи

Министр обороны Великобритании Бен Воллес объявил о том, что его страна передаст украинским военным наиболее значительный на сегодняшний день пакет военной помощи.

По его словам, в новый пакет войдет эскадрон танков Challenge 2 с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено.

Кроме этого в список вошли:

100 тыс. артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

десятки БпЛА;

100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли", - сказал Воллес.

Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

"После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. Ожидаем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах", - написал он.

Министр обороны Германии объявила о своей отставке

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сегодня, 16 января, объявила, что уходит в отставку. Она уже написала соответствующее заявление.

"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она.

Ламбрехт добавила, что уже подала канцлеру Германии Олафу Шольцу соответствующее заявление об отставке. Теперь глава правительства должен подписать его.

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина

Украина и Евросоюз сегодня, 16 января, подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Первый транш ожидается на этой неделе.

Глава правительства отмечает, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина ожидает получить уже на этой неделе.

"Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро на этой неделе", - заявил Шмыгаль.

Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией. Сегодня НАТО направляет все больше летального оружия.

Отмечается, что приведенные цифры приблизительны и не могли быть независимо проверены изданием. Они включают обещанное, но еще не поставленное вооружение и не включают те, которые могли поставить без огласки.

Поражение Украины в войне с Россией может стать прелюдией к Третьей мировой

Поражение Украины в войне, развязанной Россией, может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому наша страна должна получить все необходимое оружие от партнеров.

По словам Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сейчас Польша, Германия и Европа оказались в уникальной точке истории.

"К сожалению, 30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить", – сказал он.

При этом Моравецкий отметил, что поражение Украины в войне против России может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому, по его словам, нет причины блокировать поддержку Украины и откладывать дела на неопределенный срок.

Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными

Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, во время которого могут обменять около 1 тысячи человек.

По словам омбудсмена Турции Серефа Малкока , в ходе переговоров, организованных Институтом омбудсмена Турции, был согласован трехэтапный план, при этом Украина представила очищающий список из 800 человек, а Россия - из 200.

" Недостаточно просто говорить, необходимо делать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм", – заявил турецкий омбудсмен и предложил открыть "гуманитарный коридор" для обмена через Стамбул.

Путин снова поговорил с Эрдоганом: обсудили зерновое соглашение и обмен пленными с Украиной

В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.

В частности, стороны обсудили инициативу Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и РФ вопросы обмена пленными, прежде ранеными.

При этом Путин пожаловался турецкому лидеру, что Украина не приняла предложения Кремля "прекратить огонь" на период православного Рождества.

Был ли в Украине выявлен новый штамм COVID "Кракен": ответ Минздрава

Новый штамм коронавируса XBB.1.5 продолжает активно распространяться по миру. В то же время в Украине пока не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Впервые "Кракен" был обнаружен в октябре 2022 года в США. Сейчас он занимает второе место после оригинального подтипа "Омикрон", или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования в стране.

Согласно данным ВОЗ, новый штамм уже был обнаружен в 29 странах мира.