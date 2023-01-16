Велика Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги: що туди увійде

Міністр оборони Великої Бритнії Бен Воллес оголосив про те, що його країна передасть українським військовим найбільш значний на сьогодні пакет бойової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian .

"Сьогоднішній пакет є "важливим збільшенням можливостей України". Це означає, що вони можуть перейти від існування до вигнання російських військ з української земл", - сказав Уолес.

Окрім цього в список увійшли:

За його словами, у новий пакеет увійде ескадрилья танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами, 8 гармат AS90 і далі їх кількість буде збільшена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не відкидає можливості поставок країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

Також раніше ми писали, що Велика Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

4 січня французький президент Емануель Макрон заявив про намір Парижа передати Києву легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Окрім того, США сподіваються передати Україні бойові машини піхоти Bradley протягом декількох тижнів.

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