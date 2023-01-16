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Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими

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Понеділок 16 січня 2023 18:35
Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими Фото: омбудсмени України та РФ Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова на переговорах (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими, під час якого можуть обміняти близько 1 тисячі людей.

Про це заявив омбудсмен Туреччини Сереф Малкок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

За його словами, в ході переговорів, організованих Інститутом омбудсмена Туреччини, було погоджено триетапний план, при цьому Україна представила список, що очищає, з 800 осіб, а Росія - з 200.

"Недостатньо просто говорити, необхідно робити кроки. Поговоріть зі своїми лідерами, щоб створити механізм", - заявив турецький омбудсмен і запропонував відкрити "гуманітарний коридор" для обміну через Стамбул.

Якщо пропозиція Туреччини буде прийнята, у Стамбулі буде створено "гуманітарний коридор" для обміну пораненими мирними жителями, солдатами, людьми похилого віку, дітьми та жінками.

Нагадаємо, сьогодні Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Зокрема, вони обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ.

Раніше повідомлялося, що Ердоган має намір обговорити відкриття гуманітарного коридору для поранених із Зеленським та Путіним.

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