Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Уражений російський військовий об’єкт - одне з найбільших підприємств хімічної промисловості агресора, що виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі.

На території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.